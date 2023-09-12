「九層妖塔」是大陸盜墓小說《鬼吹燈》中的神祕遺跡，然而故事裡的場景其實真的存在。大陸青海的「熱水一號大墓」是熱水墓群中最大且等級最高的，考古團隊在其中出土各式各樣的動物殉葬，還有87匹完整的馬依序排列，且墓葬上方的封土很高，因此民間流傳出這裡是「九層妖塔」的說法。

根據《國家人文歷史》報導，青海熱水墓群中的「熱水一號大墓」位於血渭山腳下，北邊與山體自然相連，南邊與察汗烏蘇河相接，墓葬封土的平面、立面皆為梯形，疊壓在下層自然山體形成的梯形平台之上。熱水一號大墓是整個墓群、甚至整個青海地區規模最大、等級最高且接近王陵等級的墓葬，其他中小型的墓葬都圍繞它而建。

熱水墓群由吐谷渾民族所建，但具體建於何時，目前尚無證據可以證明，考古學者推測可能為7至8世紀，相當於中原的初唐時期，至於墓主人的真實身分也尚無定論，有學者看過敦煌古藏文寫卷的記載，認為墓主人可能是死於694年的坌（ㄅㄣˋ）達延墀（ㄔˊ）松，他是吐蕃併吞吐谷渾後，冊封的首位吐谷渾王。

根據吐谷渾的喪葬文化，人死後必須有動物殉葬，這種風俗稱作「馴牲」，是受到吐蕃文化影響而來，吐谷渾人認為，人死後需要通過獻祭的動物做替身，才能把死者的靈魂從死人世界中救贖出來。

而在熱水一號大墓的南面平地上，也能看見動物殉葬的遺跡，5條殉葬溝在中間，呈東西向橫列，殉有完整的馬匹87具，除此之外還有殉馬坑、殉牛坑、殉狗坑等，這些陪葬坑置於殉葬溝兩側，分別殉有牛頭、牛蹄、狗等動物或其部位。文章指出，或許是因為有大量的動物殉葬在這裡，且上方的封土很高，民間才流傳出「九層妖塔」的說法。