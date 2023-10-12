古代皇帝擁有極大權力，活著時幾乎不可能主動讓位，但清朝乾隆皇帝在位60年，85歲時卻選擇退位，當了3年的太上皇，讓兒子嘉慶皇帝繼位，大陸北京故宮導覽員房博提到，乾隆讓位有3個原因，除了不想超越祖父康熙的在位紀錄外，還有就是名留青史及鞏固皇權。

大陸北京故宮導覽員房博表示，太上皇是皇帝父親的尊號，不過古代皇帝有名有姓是408位，太上皇卻只有24位，而當太上皇的多為已故、生病或迫於無奈的皇帝，例如唐高祖李淵因兒子唐太宗李世民發動玄武門之變，被迫讓位當太上皇；宋徽宗面對金人南侵，他無力抵抗於是主動退位，讓兒子宋欽宗去解決，唯有乾隆是在身體硬朗的情況下退位。

當年雍正駕崩後，乾隆繼位時曾許諾，不會超過祖父康熙皇帝在位61年的紀錄，將來他若在位60年就會主動退位，由於繼位時就訂下退位時間，高齡85歲時也就是他在位60年，乾隆只好信守承諾，不過除了諾言外，他認為一個掌權的皇帝能主動讓位，堪比上古時期堯舜讓賢的精神，將來肯定能名留青史。

最後一原因是為了鞏固皇權，乾隆的父親雍正上位時，曾經歷九子奪嫡的鬥爭，雍正繼位後為了避免兒子們重蹈覆轍，於是發明秘密立儲制，也就是皇帝將遺詔封入密匣內，再放至其他地方收藏，直到駕崩後才會揭匣公布接班人，表示皇帝活著時，沒人知道誰是儲君，若負責宣讀遺詔的大臣假傳聖旨，恐會對帝國造成影響，為了避免類似狀況，乾隆決定在自己活著的時候，主動讓位給兒子。