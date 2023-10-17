「唐三彩」是唐代彩色釉陶的總稱，基本釉色以黃、綠、褐為主，因此稱為「三彩」，不過實際上，釉料還包含藍、紅褐、紫等顏色，但卻少有黑色的釉陶，大陸歷史學者解釋，黑色釉料在高溫狀況下不穩定，所以不容易成色，製作時的成功率極低。

根據大陸節目《中國國寶大會》介紹，河南洛陽出土一尊「唐三彩黑釉陶馬」，全身塗滿黑釉，唯有臉部、鬃、尾、蹄為白釉，膘肥臀圓又精壯，是西域良馬的典型體態，除了表現出唐朝人的陶製工藝技術，也是1000多年前東西方交流的見證。

大陸國家文物局考古研究中心主任唐煒提到，唐朝人非常喜歡馬，不論官方還是民間都大量養馬，甚至透過朝貢與互市貿易的方式，從西北地區引進良馬，所以唐代馬匹的品質非常好，馬也成為唐人製作唐三彩的題材，不過從出土的文物發現，黑釉陶馬非常少見，目前只發現2尊，除了河南洛陽的唐三彩黑釉陶馬外，另一件出土於洛陽的安菩夫婦墓。

唐煒解釋，黑釉陶唐三彩相當稀有，因為黑色釉料在高溫條件下，成色比較不穩定，成功率並不高，河南洛陽出土的「唐三彩黑釉陶馬」，更是唐朝雕塑藝術和製陶工藝的完美結合。對此，大陸中國絲綢博物館副館長周暘也提到，馬用於交通與軍事，若是沒有馬匹，國家安全恐遭受影響，因此人與馬在唐朝已形成密不可分的關係，例如唐太宗李世民就愛馬成痴。