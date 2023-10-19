大陸湖南長沙馬王堆漢墓出土一件「素紗襌衣」，是西漢初期長沙國丞相利蒼的夫人辛追的陪葬品，擁有2000多年歷史，重量只有49公克，輕薄到能透光，顯現出漢初精湛的織造工藝，現代專家曾嘗試複製素紗襌衣，花了13年才成功。

大陸節目《中國國寶大會》介紹，長沙馬王堆一號漢墓出土素紗襌（音同單）衣，其織物密度稀疏，經緯絲的直徑較細，重量只有49公克，顯現出西漢初期已有養蠶、抽繭取絲等技術，織造技藝也相當高超，湖南博物院還曾委託某研究所複製素紗襌衣。

豈料仿製出來的素紗襌衣成品卻重80公克，經專家研究發現，超重原因在於蠶絲，現今的蠶比古代還要肥大，吐出來的絲又粗又重，為了讓蠶絲變輕，於是研究出一種特殊食料來控制蠶的重量，才成功織出重49.5克的仿真素紗襌衣，過程耗費13年時間。

大陸復旦大學考古學教授高蒙河提到，素紗襌衣品質很好，裡面沒有內襯，透光率達75%，若去除袖口與領口棉織物，衣服更是輕到只有30公克。此外，文學理論著作《文心雕龍》記載，「是以『衣錦褧（音同炯）衣』，惡文太章」，指古人穿華麗錦袍時，會在外面罩一件褧衣，也就是類似素紗襌衣的罩衣，避免錦袍上的紋飾過於耀眼，給人一種若隱若現的感覺。