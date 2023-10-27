墨西哥首府墨西哥城（Mexico City）去年9月19日發生芮氏規模7.6地震，導致墨西哥國立自治大學被震壞，校內法學院地底浮現一顆「巨型蛇頭」雕像，時間可追溯至500多年前，當時墨西哥原住民「阿茲特克人」統治該區域，蛇頭雕像保存完整，讓專家們都相當驚訝。

根據《Live Science》報導，墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）去年歷經地震後，導致地形遭破壞，法學院地底露出一顆「巨型蛇頭」雕像，墨西哥國家人類學和歷史研究所（INAH）介入了解，近日發表研究結果。

墨西哥國家人類學和歷史研究所提到，蛇頭雕像擁有500多年歷史，長1.8公尺、寬0.85公尺、高約1公尺，重達1.2公噸，雕像刻有鱗片，神奇的是，上面的顏色保存完整，包括紅、藍、黑和白等多種顏色，由於它被泥漿混合物覆蓋，使顏色得以保留下來。

該地區當時位於阿茲特克城邦「特諾奇提特蘭（Tenochtitlan）」，也是阿茲特克帝國首都，阿茲特克人曾建造寺廟和金字塔，並崇拜許多神靈，其中包括經常被描繪成蛇的「羽蛇神（Quetzalcoatl）」，不過此次發現的蛇頭雕像是否為羽蛇神，還須進一步研究。