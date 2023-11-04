大陸考古團隊在寧夏回族自治區發現青銅器時期的西周古城「姚河塬遺址」，包含宮殿、護城河、墓地、祭祀坑、陶器工坊和青銅鑄造坊等遺跡，其中祭祀坑裡有許多動物遺骸，像是牛、綿羊、雞和狗，層層疊放的馬匹骨骸更是多達120具，當時馬是西北地區最重要的資源之一，因此骨骸的數量展現出姚河塬遺址的財富與地位。

Sacrificial pits filled with 120 horse skeletons found in Bronze Age city in China https://t.co/pYkDCLpc3e — Live Science (@LiveScience) October 31, 2023

根據《Live Science》報導，姚河塬遺址位於寧夏回族自治區固原市彭陽縣新集鄉的姚河村，是一座商周時期的封國遺址，根據8月3日發表在學術雜誌《古物》的研究報告指出，姚河塬曾是西周時期的政治與文化強國，雖然該地區還發掘過其他同時期的遺址，但根據出土建築的廣度和多樣性，考古學家認為姚河塬可能是當時的區域中心。

在姚河塬遺址中發現的墓葬，也含有大量動物祭祀坑，像是馬、牛、山羊、綿羊、雞、狗和兔子等動物骨骸，其中6個祭祀坑內置有層層疊放的馬匹，總共120具馬的骨骸。報告提到，馬匹的祭祀埋葬與消費，不僅表明了姚河塬地區的財富與地位，也顯現出當地馬匹的供應充足，「在西周時期，馬是西北地區最重要的資源之一。」

除此之外，考古學家還在這裡發現了第一座西周時期的青銅鑄造遺址，裡面有一個大型的儲水池和一條東西向的水渠，還有大型的取土坑、烘范窯、臨時性工棚、儲泥坑等設施。考古人員還在姚河塬遺址中出土陶瓷模具、玉器、石器、漆器、青瓷器皿，還有刻有甲骨文的卜骨、卜甲，總計150多個字。