道路坑洞救人一命？印度一名80歲老翁日前被宣告死亡，家人搭救護車運送遺體去火葬場時，遇到地面一個巨大坑洞，整輛車瞬間劇烈上下震動，未料這一震竟讓老翁的手指動了一下，家人急忙送他到鄰近醫院，經醫生檢查後確認老翁真的「奇蹟復活」。

'Dead Man' Comes Alive After Ambulance Hits Pothole In Haryana: Family https://t.co/cGIIFM8ijV pic.twitter.com/r38XST9Zno — NDTV (@ndtv) January 12, 2024

根據《NDTV》報導，哈里亞納邦一名80歲老翁達爾山（Darshan Singh Brar）近日身體不適，家人帶他到醫院檢查治療，未料他的健康狀況快速惡化，使用呼吸器4天後，醫生稱達爾山的心跳停止，於是拔掉呼吸器宣告死亡，家人們聽聞消息悲痛不已，緊急籌備老翁的後事。

家人們搭救護車，運送遺體到火葬場，同時打電話通知親朋好友，讓他們準備哀悼用的帳篷和食物，連火葬用的木材都已經預備好了。然而救護車經過附近一處村莊時，遇到道路上的大坑洞，整輛車瞬間劇烈地上下震動，根據當時在車上的人描述，就像「飛起來了一樣」。

沒想到這個意外插曲竟讓達爾山「復活」，家人看見他的手指動了一下，急忙檢查，發現他還有心跳，於是把他轉送到附近醫院，經醫生確認，達爾山仍活著，目前正在醫院接受治療。醫生透露，達爾山被送到醫院時正在呼吸，有脈搏也有血壓，「我們不知道另一家醫院發生了什麼，是技術失誤還是其他原因才導致這起烏龍。」

達爾山的家人開心不已，高呼「奇蹟」，原本聚集在一起準備參加喪禮的親友，也被留下來改為參加慶祝會，不浪費之前已經準備好的食物。但目前達爾山的健康狀況仍相當危急，因為胸腔感染而呼吸困難，至今仍在重症監護室治療與觀察。