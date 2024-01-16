飛機上真的有蛇！泰國一架從曼谷飛往普吉島的班機，置物櫃上方竟有蛇出沒，下方座位的乘客見狀都嚇到立刻跳起，跑到走道躲避，空服員則利用寶特瓶，將蛇撥進塑膠袋內，才暫時解除了這次的「蛇蛇危機」。

綜合外媒報導，這起事件發生在亞洲航空一架從泰國曼谷飛往普吉島的航班上，當時飛機位於2000英尺（約609公尺）的高空即將降落，突然有人發現一條蛇在置物櫃上方爬行，坐在下方的乘客得知後，嚇得立刻從座位上跳起來，跑到走道上「避難」，而空服員則拿來寶特瓶和塑膠袋，將蛇撥進袋子內，封緊封口後放置在安全的櫥櫃中，等待降落後交由專業人員處理。

搭乘該航班的一名英國乘客表示，「我不喜歡令人毛骨悚然的爬蟲動物，更不用說出現在我頭頂上的蛇了。」他也大讚空服員專業且冷靜，只是就算把蛇抓走他仍心有餘悸，「每當我感覺到什麼，就會忍不住顫抖，害怕飛機上還有另一條蛇。」另一名乘客則想起經典電影《飛機上有蛇》，「我看過這部電影，但從未想過這會發生在現實生活中，我的海灘之旅有了一個『特別的開始』。」

飛機降落後，普吉島國際機場的地勤人員登上飛機，在乘客離開前檢查每個人的行李，確保沒有人走私其他蛇類或動物。經過專家鑑定，飛機上出沒的蛇確認為布氏樹蛇（Blanford's Bridle Snake），是一種亞洲特有的無毒蛇類，對人類沒有威脅。