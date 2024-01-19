馬來西亞一名網友近日到冰淇淋店，使用店內的廁所時卻傻眼了，分不清楚男女廁，兩間廁所標示都採用雲朵搭配三角形，但一個是等腰三角形，另一個是倒三角形，他將此事分享至網路引發討論，不少人認為標示不清很困擾。

Ah yes, the two genders: ice cream and cloud on a hill. pic.twitter.com/P9P3k1XQnR — Daniel (@danieleskay) January 6, 2024

根據《星洲網》報導，一名網友@danieleskay在社群平台X（原推特）提到，日前使用雪蘭莪州一間冰淇淋店的廁所時，卻因分不清楚男女廁而傷腦筋，左側標示為雲朵搭配等腰三角形，像是山頂上有朵雲，右側則是雲朵和倒三角形，看起來像冰淇淋。

不僅門上的圖案不同，就連手把的造型也不一樣，左邊是向下拉的拉桿，右邊則是喇叭鎖，由於不少廁所除了用圖案做區分，同時還會以「男藍女紅」的方式設計，但這兩間廁所圖示連顏色也相同，讓原PO不知如何是好，於是貼出照片求助，累積130萬觀看次數。

許多網友表示「每次看不懂標示時，我都以『男左女右』的方式去思考」、「現在許多店家想創新，把腦筋動到廁所，但看不懂真的很困擾」、「我覺得男廁在左邊，因為女人永遠是對的（Right/即右方）」。事後有人解釋，標示其實描人體繪頭部與身體，左邊是女廁，因為等腰三角形表示裙子，右邊倒三角形則是男廁，男性常被用倒V身材做形象標示。