隨著時代的改變，結婚生子不再是人生必選題。大陸一名35歲單身男子工作多年，存下100多萬人民幣（約新台幣435萬），未料因物價上漲，生活越來越不容易，他堅決不結婚，獨自一人居住，甚至不再打理家中環境。

大陸一間居家清潔公司「家簡生活」近日到河南一名35歲男子的家中服務，男子存下100多萬人民幣（約新台幣435萬）後，辭去工作靠利息過活，他表示一個人很自在，光靠利息就夠生活，並不打算結婚，「愛情是生活的調味品，並不是必需品」。

男子平時沒有不良嗜好，曾經他也喜歡下廚，但一個人生活久了，也懶得再煮飯，三餐改叫外送解決，甚至越來越不想打掃環境，吃完的餐盒、寶特瓶就隨手扔地上，導致屋內堆滿垃圾，磁磚上還沾滿汙垢，清潔公司耗費一番力氣，才把環境打掃乾淨。

影片被分享至社群平台「bilibili」，累積近380萬觀看次數，不少網友搖頭表示，「存款百萬很多嗎？5年後他可能又要出來工作了」、「不結婚可以，但衛生習慣差就不太行了」、「一個人存百萬靠利息生活，肯定沒問題，但前提是要有房子，否則光付房租和水電費等，生活品質會跟著下降」、「如果我35歲存到百萬，還是會繼續上班，找一個比較輕鬆的工作，因為每天待在家真的很無聊，也會失去生活動力」。