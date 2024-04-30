不少富豪為了避免子女爭產，生前會立遺囑分配財產。丹麥一名奶油大亨遺囑很特別，規定直系子孫需等到100年，才能繼承他的「骨董遺產」，去（2023）年11月年限終於到期，富豪子孫近期準備拍賣骨董，預估價值高達7200萬美元（約新台幣23.41億）。

The heirs of a Danish butter merchant had to wait for 100 years to reap their $72 million inheritance of rare coins. Now the collection is hitting the market https://t.co/IzrEO6lQzV — Bloomberg (@business) April 23, 2024

根據《Bloomberg》報導，丹麥奶油大亨布倫（Lars Emil Bruun）在1923年過世，生前他收藏大量稀有硬幣、獎章及紙幣，數量多達2萬多件，收藏品大多來自丹麥、挪威、瑞典等地區，還包含丹麥克努特大帝統治英國時的流通古幣。

布倫經歷第一次世界大戰後，擔心丹麥文化遺產的保存狀況，因此生前立下遺囑，將他的收藏品當成儲備品，放置於特製的櫃子內，防止骨董意外被損壞或遺失，直到他死後100年，收藏品若保存良好，才能進行拍賣，收益歸於所有直系後裔。

拍賣行Stack's Bowers總裁肯德雷拉（Brian Kendrella）表示，布倫的收藏品經過百年未被損壞，直到2023年11月21日遺囑年限到期，他的後代繼承人終於合法領取遺產，並決定在幾年內陸續拍賣，布倫的收藏品具有重要意義，呈現出丹麥、挪威、瑞典地區的貨幣演變，預估價值達7200萬美元（約新台幣23.41億）。