一般水果店會陳列各式水果供顧客挑選，不過大陸浙江省杭州市一間水果店開業20年來只賣香蕉，卻依舊生意興隆，特殊經營模式在網路上爆紅，老闆也坦言，「別看我店面小，每天光是零售就能賣出40箱」。

綜合陸媒報導，位於杭州的「陳記水果」已經開業20多年，狹窄的店面只販售一種水果，走進後方的倉庫，可以看到近百箱的香蕉整齊疊放，等著出貨。陳姓老闆表示，店內的香蕉主要來自海南和越南，一串5.7人民幣（約新台幣26元），客源大多都是附近街坊鄰居，雖然店面小，但一天零售可達40箱，批發量則高達200箱。

陳老闆坦言，年輕時曾在南方小鎮上經營水果生意，當地的香蕉風味絕佳，後來他來到杭州後決定將最好的品質帶給顧客，因此開了一間「香蕉專賣店」。報導指出，香蕉又被譽為「快樂的水果」，含有豐富的維生素B6和色氨酸，這兩種物質在人體內能合成血清素，有助於緩解焦慮情緒。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「老闆賣了20多年香蕉，一定不焦慮了吧」、「佩服他的勇氣，香蕉是最難保鮮、耗損最大的水果」、「一生只做一件事，太厲害了」、「這家我很早也去過，竟然還在」。不過也有人認為，「人家搞批發的，這不是很正常嗎？」、「日本也有這種只賣香蕉的專賣店」。