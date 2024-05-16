武王墩墓位於大陸安徽省淮南市，是戰國晚期楚國的王級墓葬，由於大墓受過盜擾，為了保護文物，考古隊正在進行搶救性挖掘。近日考古人員對出土文物進行保護清理時，發現帶有文字的漆木器殘片，特別的是，武王墩墓是楚國墓葬，殘片上的文字卻屬於秦國風格，根據研究推測，這組殘片和許多知名的歷史人物，包含秦昭襄王、宣太后羋月等相關聯。

根據《央視新聞》報導，考古人員清洗漆木耳杯殘片、準備拍照存檔時，發現表面刻有「大官」二字，意指負責宮廷膳食的官員，而「大官」二字也曾出現在2010年秦東陵出土的一個漆豆上，這件漆豆製作於秦昭襄王八年，銘文記述「相邦薛君造」，印證了孟嘗君曾在秦國為相等諸多歷史，因此漆豆被定為一級文物。

另外，漆木耳杯殘片的「大官」二字的右下方，還有方框圈起來的4列刻劃文字，初步辨識內容為「廿九年太后詹事丞向右工師駕隸臣乘」，字體同樣是秦國風格，而「詹事丞」指的是秦國官署機構，「廿九」、「太后」，則指秦昭襄王二十九年與宣太后，也就是大家熟知的「羋月」（羋八子）。

至於秦國器物為何會進入楚國墓葬？武王墩考古發掘專案考古二組組長路國權指出，在戰國中晚期，楚國和秦國既有戰爭也有密切交流，這次發現提供了戰國晚期秦和楚兩國交流的實物證據，秦和楚在文化層面上也逐步走向統一，武王墩墓就處在這樣一個關鍵時期。