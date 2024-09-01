大陸青島嶗山風景區近日發生兩車追尾事故，其中女駕駛逆向超車失敗，撞上前方的遊覽車，沒想到她竟遷怒對向正常行駛的林姓男駕駛，連甩對方10幾個巴掌，無辜男子被打得口鼻全是血，但女子依舊不斷叫囂「逆向怎麼了？打你怎麼了？」隨後便驅車離開。

綜合陸媒報導，這起事件發生在嶗山區青山村觀景台上，由於風景區入口車流量大，38歲的王姓女駕駛為了貪圖方便，突然逆向超車，但對向正常行駛的26歲林姓男駕駛未讓行，氣得王女立刻下車，朝著林男瘋狂辱罵，過程中還驚動景區工作人員前來調解，但女子依舊不依不饒，甚至動手打人。

根據網路上瘋傳的影片顯示，王女打開林男的車門後就是一頓狂揍，接著又連甩10幾個巴掌，期間不斷叫囂「我逆向怎麼了？打你怎麼了？」、「你報警啊！」林男當下被打得口鼻流血，卻始終沒有還手，而王女在逞凶後隨即開車落跑。

據悉26歲的林男是退伍軍人，在嶗山區經營民宿，當時車內還載著客人，沒想到發生暴力衝突。他表示被打後出現頭暈、耳鳴等不適症狀，但王女不僅沒有道歉，也沒賠償醫藥費，堅決不與她和解。

青島市公安局嶗山分局也發布通報，針對逆向行駛且對他人辱罵毆打的王姓女子處以行政拘留10日，罰款1000人民幣（約新台幣4500元）。

影片曝光後，不少網友看不下去，紛紛留言直呼「打這麼多巴掌才罰這麼一點錢，處罰是不是有點輕了？」、「強烈建議被打的男駕駛去醫院做一整套身體檢查，然後起訴打人的女駕駛」。