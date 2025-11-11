同樣出身於民間起義，劉邦與朱元璋卻在登基後展現全然不同的態度。前者尊陳勝為「王」，建立祭祀制度；後者卻將紅巾軍貶為「賊」。《搜狐網》歴史專欄指出，這背後不只是性格差異，更是兩個時代政治合法性與統治策略的深層對照。

在中國歷史上，劉邦與朱元璋皆以農民起義起家，最終開創新王朝。然而，兩人在掌權後對起義軍的態度卻南轅北轍。劉邦登基後，命人長期祭祀陳勝，將其列為反秦英雄；朱元璋稱帝後，卻嚴厲貶斥紅巾軍為亂民。為何兩位「草根天子」有如此不同的做法？關鍵在於他們所處時代與建國背景迥異。

劉邦：飲水思源、反秦成就合法性

秦朝被視為暴政之極，秦始皇雖統一天下，卻以重刑酷法治民，民怨沸騰。秦二世胡亥繼位後，更加殘暴，最終引發全國性反秦浪潮。陳勝、吳廣首義，點燃天下反秦之火，劉邦正是在這場起義中脫穎而出。

楚漢爭霸後，劉邦在諸侯擁立下登基稱帝，其「受命於天」的理論基礎，正是「以德取暴」的正統觀。若劉邦否定起義軍，等同否定自身王朝的合法性。因此，他尊崇陳勝，不僅是感恩，更是政治上的自我背書。西漢以「秦失其德、漢承天命」的敘事建構王朝正統，也使陳勝的地位成為歷史必要的一環。

不過，這套「德行合法論」後來也成為西漢的隱患。王莽便藉此宣稱「以德讓位」為天理，最終篡漢稱帝，導致西漢滅亡。

朱元璋：切割紅巾、構建禁反意識

相比劉邦的「被擁立」，朱元璋稱帝的過程更具主動性與策略性。元末民變四起，白蓮教與紅巾軍群雄割據，朱元璋原為其中一員，但在擊敗群雄後，他深知要鞏固政權，必須在思想上「斷絕造反的可能」。

因此，明朝官方史觀中，元順帝被定性為昏庸無道，而紅巾軍則被描述為亂黨。朱元璋塑造自己「平亂定天下」的形象，刻意與起義軍劃清界線。他不承認自己是造反成功，而是「撥亂反正」。這樣的話術，既壓制了宗教民變的道德正當性，也警示天下「造反者無善終」。

朱元璋的政治邏輯，是透過思想與史觀的控制，確保百姓不敢再起義。他以嚴刑峻法治國，建立皇權至上體系，使明初政權穩固。然而，這種「禁反意識」雖能一時有效，卻無法阻止歷史循環。隨著明中後期政治腐敗、賦稅沉重，李自成與張獻忠等新的起義軍終究再次崛起，重演朱元璋所極力避免的歷史。