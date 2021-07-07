如果一切順利，預計到7月中旬為止，台灣實際到貨新冠疫苗將達702.26萬劑。其中，包括自購74.3萬劑AZ疫苗，經COVAX採購的60.96萬劑AZ疫苗，自購的80萬劑莫德納疫苗，日本兩次捐贈的237萬劑AZ疫苗，美國捐贈的250萬劑莫德納和嬌生疫苗。這700萬劑疫苗全數施打完畢，接種覆蓋率將到達20%。

然而，根據專家意見與各國疫苗接種經驗，需有6成民眾接種2劑才能達到群體免疫的目標。也就是說，排除病毒變異所帶來的其他不確定因素，要想達到群體免疫目標，台灣至少還需要3500萬劑疫苗。

那麼，假設自購但尚未到貨的1760萬劑疫苗，以及鴻海及台積電採購的1000萬劑BNT疫苗都能按時到貨，距離群體免疫目標，尚缺800萬劑疫苗，不知這800萬劑缺口要用甚麼疫苗來補齊？坐待慈濟進口的500萬劑BNT？翹首工商協進會申請進口250萬劑？而因應Delta病毒需要接種第三劑的疫苗，又在哪裡？

行政院去年編列的115億疫苗採購預算，今年5月底，行政院再增編224.5億疫苗採購預算。去年採購的疫苗，到貨率低，採購內容不清不楚，今年迄今只聞民間組織捐贈疫苗，且立法院否決了「擴大採購WHO認證疫苗至4000萬劑」的提案，不知道新增224.5億的疫苗採購預算，將用於何處？而800萬劑疫苗缺口，真要將400萬民眾當白老鼠，進行全球最大規模的「免疫橋接」臨床試驗來補齊？

民進黨的疫苗採購，水很深，很黑。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※