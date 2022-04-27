疫情肆虐全球兩年多，隨著各地政府與民眾對疫情的認識越多，世界各國在防疫政策的設計與對待疫情的態度，也都有所不同。台灣現在明顯站在從「清零」過渡到「共存」的十字路口，此時的政策到底應該怎麼走？或許其他國家的經驗會是很實際的參考標準。

英國作為早前確診人數數一數二高的國家，在經歷了曾經封城引起民怨、首相與幾位大臣自己違反防疫規定、國內醫療體系吃緊、年長患者死亡率仍高的各種問題之後，在今年二月依舊毅然決然地宣布「躺平」不管，決心要與病毒「共存」。然而從原本高壓的封城、社交距離、口罩禁令、匡列隔離等嚴格管制措施，直接過渡到再也不管不顧，一切交由民眾自己佛系防疫的結果，就是不斷有人染疫（甚至二次、三次染疫）、病毒出現變體，以及高危族群依舊有很高的致死率。

而英國終於在經歷一段長期陣痛之後，初步達成所謂的「群體免疫」。可是這樣是否就能當成一個國家擺脫疫情陰霾的終點，卻也還是要打上一個問號。因為疫情如何變化，一切還很難說。更別提還有部份民眾，是中高齡或慢性病的高危險族群，無論是染疫後馬上引起的併發症，或是中長期潛伏的後遺症也都有待觀察。當政府想以群體免疫的方式，強行解鎖疫情之下的各種管控措施，就是明白告訴這些高危險族群：誰叫你們有這麼多問題，你們好自為之。這說起來，是非常不負責任的做法。

台灣現行各種從高壓到不管不顧的制度設計，就跟英國政府早先的態度非常相像。總統蔡英文在26日視察指揮中心時，竟然還向全國民眾再次表示「疫情尚未到達高峰」。可是同時宣布的四項新措施，卻也一如蔡政府既往的政策，空有口號而無法讓人了解其中的實質意涵。政府打算如何達成各項措施的手段與決心，依舊讓人不清不楚。顯見蔡總統以降，執政政府的防疫決心，遠不如規劃年底的選戰盡心。

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