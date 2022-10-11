蔡英文總統於雙十國慶大典演說時強調：「兵戎相見絕不是兩岸選項，並期待於邊境解封時恢復兩岸交流。」三軍統帥已經覺醒了嗎？已經認清兩岸相爭，美國得利的事實了嗎？實則不然，此舉只不過是為了安撫不安的廣大民心。

有鑒於國慶之前國防部才修正「第一擊」的應處作為及規劃年底將定案的延長兵役制度，在在都是呈現備戰狀態，表裡不一的文告目的只有一個，就是挽救民進黨瀕危低靡的年底選情。

台灣民意基金會民調顯示，兩岸開戰，超過半數的國人（51.5%）反對戰爭，認為蔡政府沒有能力保衛台灣，尤其借鏡俄烏戰事，近日普丁暗示可能動用核武，更讓世界各國汗毛豎起，恐牽一髮動全身蘊發第三次世界大戰，諸多原因不得不讓蔡政府的兩岸政策先踩煞車，訴諸緩和。

國台辦發言人馬曉光強烈反駁了國慶文告：「台灣當局繼續堅持『兩國論』立場，扭曲兩岸關係，渲染中國威脅，推卸破壞台海和平穩定的責任。」民進黨政府自以為仗勢美國撐腰，無上限的添購軍火就能震攝對岸，觀察出民意向背，順風操槳利用國慶日表達謀求和平的理念。

然而喊話不如對話，空談無助，何況主政者思考的根本不是和談真諦，而是準備再利用視聽混淆之際，遂行其政治目的，哄騙麻痹國人，乃是其一慣做法！

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