北大西洋公約組織(NATO) 祕書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)於1月29日在美國國務院與國務卿布林肯(Antony Blinken)舉行共同記者會時表示，在俄烏衝突中，如果是俄羅斯達成目標，將鼓勵其他包括北韓、伊朗和中國大陸的領導人使用武力，「今日烏克蘭，明日可能台灣」。

「今日烏克蘭、明日台灣」，這句話在2022年春原本被蔡英文稱為「錯假消息」，時任行政院長的蘇貞昌和陸委會官員也急忙澄清，說台灣與烏克蘭在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈的重要性，有著本質上的不同。不知民進黨政府會不會認真地聯繫史托騰伯格，積極澄清「今日烏克蘭，明日不會是台灣」？

與史氏同場的布林肯強調，如果沒有美國持續的援助，烏克蘭恐將岌岌可危。史氏則回應，身為北約一員的美國，在動員北約盟國支持烏克蘭方面，表現出了領導的作用；中國大陸不是歐洲的敵人而是挑戰，美國應同其他北約盟國一起應對中共當局。

再把場景拉回台海。萬一兩岸之間真的戰雲密布，美國會不會出兵介入？來不來得及出兵介入？這兩題的答案尚在未定之天，第三個問題「美國出兵介入要做什麼？是撤僑還是助戰？」也暫且不細究了。

若美國會而且來得及在台海進行軍事介入，北約祕書長對於美國在烏克蘭保衛戰領導地位的推崇，會不會化做北約對台海地區的實際軍事行動？

北約雖然是「我為人人、人人為我」的軍事同盟體系，理論上當有「對歐洲或北美之一個或數個締約國之武裝攻擊，應視為對締約國全體之攻擊」（公約第5條），所以如果台海發生戰事，北約並無出兵的合法依憑。但徵諸1993年至1999年北約聯軍介入前南斯拉夫聯邦共和國內戰（該聯邦內並無北約成員），北約對於周邊勢力範圍紛擾的處置，確曾以外交手段失效、須改以軍事行動「保護人權」為由，摧毀了前南聯的中央政權，逮捕了該國總統米洛塞維奇(Slobodan Milošević)。

後來，2001年時，北約各國首次援引公約第5條，以美國遭受「911恐攻事件」為由，前後派前十餘萬部隊進入阿富汗，直到2021年上半才撤軍，以「未成功」告終。

但台海是北約的周邊地區嗎？「台灣有事，就是北約有事」嗎？更不用說，中共人民解放軍會像前南聯及阿富汗的軍隊那般脆弱嗎？光是具有基本的「三位一體」（洲際彈道飛彈、戰略轟炸機和潛射彈道飛彈）核打擊能力這點，就會讓想要出兵台海的外國勢力猶豫再三。

追根究柢，北約的歐洲締約國仍是台海軍事危機的局外人，美國最終仍要靠己身實力及東亞盟邦撐場面。但日本、南韓、澳洲，就算再加上目前在南海嗆聲的菲律賓好了，根本不能稱之為「亞洲小北約」，而且他們的軍事介入很可能會與俄羅斯、北韓的東亞軍事行動發生連動，可謂牽一髮動全身，遑論陸、俄、北韓都已擁核。

如何才能暫時避免「今日烏克蘭、明日台灣」成真，又如何才能做到「台灣沒事、美國沒事」？求人不如求己吧！（作者為國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系教授）

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