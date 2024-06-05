「終局」（endgame）思考是戰略規劃的重要項目，但常因行為者利益、能力、團隊內部競爭的變化，以及其晦暗面而被掩蓋甚至忽略。近年隨著美中競爭的白熱化以及美國黨爭的膠著，看似高度共識的對華競爭，何謂勝？如何勝？也成為美方政學界辯論的焦點。

筆者4月在時報引介評論的前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）與共和黨前眾院美中戰略特委會主席蓋拉格（Mike Gallagher）發表的〈勝利無可取代〉一文，就是未來可能再度上台的川普團隊，對華競爭「終局」想定的可能雛形。由於「勝利」一文提倡以冷戰贏得對華「全勝」（total victory），且以大陸揚棄中共政權為終局，引起側目和爭議。《外交事務》（Foreign Affairs）季刊特別邀請了現任拜登政府白宮國安會中國事務主任，以《長期博弈：中國削弱美國、建立全球霸權的大戰略》一書著稱的杜如松（Rush Dsohi）；康乃爾大學教授白潔曦（Jessica Chen Wiss）；歐巴馬政府副國務卿、約翰霍普金斯大學教授史坦伯格；以及美國前國家情報總監辦公室幕僚、現任喬治華盛頓大學兼任教授希爾（Paul Heer）分別為文，組成〈美國所求為何？對華競爭策略與終局之辯〉專題，與博、蓋商榷，並請博、蓋二人予以簡短回應。雖然問答之間未必全然合榫，卻反映了美方關於對華競爭不同的「終局」思考。其論證的異同，相當值得所有受美中衝突衝擊的利害關係人重視。

同樣讚賞冷戰戰略創始人肯楠（George Kennan）的外交史專家希爾的立場，與「勝利」一文距離最遠，也被博、蓋回應譏為「局外人」。乍看之下希爾確實是在如何理解中共領導人言論上，與小他15歲、25歲的博明和蓋拉格激烈爭辯。後者引述習近平等之發言，認為一切共黨領袖本質無二。習宣示社會主義必勝，必以取代美國、追求全球霸權為對美競爭之「終局」。馬列政權如有溫和如「韜晦」表現，必屬「戰略詐欺」（strategic deception）。美國不可重複對蘇「低盪」（detente）錯誤，唯有強硬，才能迫使蘇聯和中國認輸。此種擷取字面意義解讀北京不要「中美共存」的終局，國安前輩希爾應是認為兩位後生誤解「低盪」為投降，誤讀中方的論述，所以他反推中國並非謀求乘亂取代美國建立全新秩序，美中競爭性共存應是某種可行終局。

白潔曦與史坦伯格沒有爭辯歷史與北京意圖，而是指出博、蓋路線是假象的勝利，手段充滿風險。以冷戰「全勝」為終局不僅將疏遠部分盟友，民調揭示的美國多數民意也不支持；不僅無助於博、蓋聲稱的「促進中國自由」，反而更會強化北京的威權措施。雖然博、蓋否認顛覆北京政府是其手段，但以蘇聯模式促使中國衰敗與體制變化，很難不引起民族主義的激烈反彈。白、史主張堅定、明確（firm and measured）的對華政策才是負責並受盟友擁護；美方還應恢復中美留學生與觀光客的交流。如果北京以「攻勢」回應美國的「負責」，白、史認為終局自敗的，將是北京。

博明等似更肯定同以強硬著稱的杜如松，對中國企圖在「終局」取代美國的基本判斷。不過杜引述長官蘇利文（Jacob Sullivan）的主張，認為拜登路線至目前遠勝川普，擺脫了「宿命論」（fatalism），又確保了美國安全、確保了科技領先、加固了盟友體系，經濟指標都在復興的軌道，目標明確而成功。杜與白、史都認為「勝利論」丟棄「管理競爭」，卻追求與核大國脫勾的冷戰式全勝，反而可能使北京爭得更多朋友。其結果就算中共落敗，還可能造出「中國普京」。這種結果，即便是肯楠再世，都不會支持。

希爾與白潔曦等的美國對華終局手段和目標設定，目前在華府是少數。杜如松和博明等雖分別服務於拜登或川普陣營，但都認為北京在爭霸，對華政策都認同需要長期激烈的爭鬥。博明等還新創出「混亂軸心」（Axis of Chaos），形容北京支持下的俄國、伊朗、北韓、中東激進份子的同盟，中共則軸心的支柱。不過彼等的「終局」想定仍有相當的差距。共和黨「勝利」派相信冷戰終局不僅可取，也應當複製。蘇聯就是在阿富汗失敗與經濟崩潰中退卻，中共不會例外。至於脫勾，雖使西方痛苦，但北京損失想必更大。拜登陣營強硬派則認為，以保持對話與強勢外交管理激烈競爭，最終可以贏得長期競賽，不應高舉「決定性勝利」嚇退各國，又逼中共冒險。兩方的對華政策，可叫做「同途殊歸」。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）