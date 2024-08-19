審計部審查顯示，經濟部以超出市價9千億元購買風電，搭配自製率的要求，期待創造1.2兆產值、建立本土產業鏈的目標已經失敗。10個風場中，目前只有1個達標，其中1個風場的本土化目標甚至只達到2成，審計部批評經濟部過於消極。其實，問題在於經濟部過於「積極」而非「消極」，若經濟部繼續對世貿組織（WTO）的禁令視而不見，繼續「積極」干預、堅持「自製率」而不悟，那麼全體國人可能還要繼續輸血；被扶持的本土供應鏈廠商也只能繼續吸國人血汗錢，無法在國際競爭。

經濟部亟欲建立本土供應鏈的用心值得肯定，但是經濟目標要用經濟手段達成，用行政或政治手段的結果，必定會造成扭曲或詐欺，以往的案例血跡斑斑。但政府就是不信邪，從過去的裕隆汽車、各種國產家電，到高端的新冠疫苗，都是見證，現在又加上風電設備和進口零件組裝的汽車。強制規定本土自製率，就是強迫廠商必須用高於國際的價格，使用品質不如進口的零組件，造成產品的品質不如進口品，但價格卻高於進口品，最後國內產業還是沒有國際競爭力。

要求自製率不僅會造成生產和消費扭曲，政策性打擊進口更會被WTO認定為妨礙自由貿易。在1995年的「烏拉圭回合」談判結束後，WTO就禁止成員使用自製率。但我國政府卻視而不見，一直等到得標的歐洲風電廠商在WTO提出控告，才表示要檢討自製率政策並考慮開放，這不是拿國家信譽和消費者福利開玩笑嗎？9千億元的無謂巨額損失，請問，政府都不需要有人負責嗎？

但是，若不用自製率要求，還有其他政策工具可以輔導產業發展嗎？其實是有的，可用經濟誘因。例如，對供應鏈廠商補貼研發，或由工研院協助研發，或提供其他更一般性的鼓勵做法，讓本國供應商獲得競爭優勢，以更低成本或更高品質打入外商供應鏈。

其實，在台灣經營的外商，為了追求最大利潤，自然會主動尋找品質和價格合適的本國供應鏈廠商，逐漸提高本地自製率。至於能否發展本國品牌，還需要其他條件，是另外一回事；台灣並非一定要發展風電的本國品牌，就像資通訊電子業一樣。

韓國發展醫藥產業按部就班，在新冠疫情時只爭取為輝瑞代工，目前已成為多家國際大廠的亞洲代工中心。三星製藥為輝瑞代工的合約1年就超過10億美元，將企圖走捷徑、想一步到位的台灣遠拋於後，但民進黨政府卻似乎還沒學到教訓。

從風電、汽車、疫苗等產業發展政策來看，在在都顯示政府財經部門的領導階層已出現斷層，缺乏具學習經驗、察納雅言的首長。若繼續閉門造車、獨斷獨行，一旦半導體業被美日歐趕上，台灣經濟的未來何在，實在令人擔心。（作者為華梵大學特聘教授、中華貨幣金融協會理事）