小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（25日）財經重點。

【1】黑色星期一 疫情連環爆 全球股崩

由於韓國與義大利新冠肺炎疫情惡化，市場開始憂心疫情短期內恐難撲滅，全球經濟衝擊將進一步擴大，全球股市陷入黑色星期一股災。韓股暴跌近4％，義股更跌逾5％，歐美股市主要指數也都重挫逾3％，道瓊工業指數暴跌逾900點。蘋果股價早盤跌幅約3％。

【2】台股嚇趴 官股擴大買超槓外資

台股嚇趴跌逾百點，官股護守連三買！新冠肺炎疫情警鈴大作，加深市場對經濟走弱的疑慮，台股失守11,600點關卡，八大官股券商展現護盤力道，24日大舉承接48.1億元，累計近三日淨買超突破67.9億元。

【3】外資狂賣 金鼠年 投資人1天虧1萬

日、韓、義等國新冠肺炎確診人數大增，市場擔心疫情蔓延恐影響全球經濟，歐洲股市重挫，美電子期貨盤續跌2％～3％，在恐慌氣氛下，台股24日大跌151.48點，金鼠年總市值縮水逾1.78兆元，投資人在短短18個交易日，日虧近萬元。

【4】新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔

全球多國新冠肺炎確診案例急速增加，避險資金湧進金市，帶動24日金價躥揚逾2％，攀升至7年新高。高盛指出，若肺炎疫情延續至第二季，金價可能站上每盎司1,850美元。在此同時，市場憂心疫情衝擊全球經濟，致使國際油價24日暴跌約4％。

【5】沒庫存、沒產能... MLCC缺貨更甚年前

由於國巨（2327）、華新科（2492）稼動率無法拉升，產能無法有效釋放，第一批隔離檢疫員工上班首日，就傳出下游EMS客戶已從國巨、華新科兩大廠調不到貨，供需缺口比過年前還慘，MLCC、晶片電阻沒庫存、沒產能，成為被動元件產業奇景。

(中時電子報)