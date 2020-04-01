高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)2019年每股盈餘為1.28元，董事會決議每股配息0.75元，曜越推出全新CyberChair E500人體工學椅，台灣市場預計4月上旬上市。

曜越2019年合併營收為40.33億元，營業毛利為12.17億元，合併毛利率為30.18%，稅後盈餘為8473萬元，每股盈餘為1.28元。

曜越前2月合併營收為6.86億元，年成長3.9%。

曜越宣布推出CyberChair E500人體工學椅，曜越表示，CyberChair E500人體工學椅專為久坐於電腦面前的使用者設計，透氣背網及堅固的鋁合金製骨架，耐用、舒適及堅固。椅子的高度、頭枕及座椅深度皆可透過線控調角器做多段式調整，此外117度超大角度後仰設計可滿足休憩、伸展、工作等不同使用情境，除了頭與背部的角度調整，扶手面可前後/左右調節，升降高度，全方位4D角度調整可減輕手腕與肌肉的負擔，秀出更完美的操作技巧；此外，CyberChair E500人體工學椅採用一體成型之耐用鋁合金五星腳，人體乘載重量達150公斤，而大尺寸輪子地面滑動安靜且不傷地板，移動方便，讓使用者打電競或辦公更加順暢。

曜越CyberChair E500人體工學椅台灣市場預計4月上旬上市。

(時報資訊)