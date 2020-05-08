中信金8日公告2019年股利政策，每股配發現金股利1元，若依8日收盤價19.8元計算，股息殖利率達5％。

中信金控也同步公告2020年4月份自結盈餘，4月份單月稅前盈餘為37.43億元，稅後盈餘為31.81億元，累計前四月合併稅前盈餘179.81億元，合併稅後盈餘153.41億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.79元。

中信金控表示，4月份各項核心業務維持穩健，且4月份投資市場回穩，金控整體獲利表現良好。中信金控前四月累計稅後盈餘較去年同期成長12%，旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司累計稅後盈餘則分別較去年同期成長5%及33%。

中信金也公告修正3月獲利，將新加坡興隆集團踩雷案提列了呆帳費用7.32億元及相關所得稅利益1.46億元，3月稅後獲利由36.04億調整為30.18億元，前三月稅後獲利由127.46億元調整為121.6億元、稅後EPS由0.65元調整為0.62元。

中國信託商業銀行對興隆授信金額為9,100萬8,405美元、折合新台幣約27.41億元，已提列7.32億元呆帳費用，其餘部份，中信金表示，目前持續與新加坡興隆集團協調中，相關法務流程已委由律師處理，中信銀行將依循正式程序確保債權，以保障該行權益。

(工商 )