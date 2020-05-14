氣象專家賈新興表示，中颱黃蜂周日至23日是高風險期，特別是中南部。（圖／翻攝自賈新興臉書）

黃蜂颱風昨晚已成長為中颱，氣象專家賈新興預估，周日（17）時會影響台灣，其中台東和恆春半島的降雨恐相當明顯。此外，周日（17）到下周六（23）之間是高風險期，特別是中南部地區。

氣象專家彭啟明在臉書PO文指出，黃蜂目前在台灣南南東方的海面上，很接近菲律賓中部，因太平洋高壓可能略往東偏移，未來幾天颱風路徑恐北轉。據氣象局最新颱風消息，黃蜂今晚8時的中心位置約在台灣東南方1340公里海面上，向西北西朝菲律賓移動。

氣象專家賈新興在臉書發文指出，今年首颱黃蜂，從各國預測路徑都顯示，會有將近2至3天的時間侵襲菲律賓，對菲律賓影響很大，但也因為在陸地的時間較長，強度可能明顯減弱，甚至變成熱帶性低氣壓或輕颱。

賈新興表示，黃蜂颱風預估在周日（17）時會影響台灣，其中台東和恆春半島的降雨可能會很明顯，需要特別留意。賈新興也提醒，5月17日到5月23日之間是高風險期，特別是中南部地區。

(中時電子報)