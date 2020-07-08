台股重拾上攻動能，但外資有買有賣，熱錢按兵不動下，新台幣實質匯率偏弱整理，盤中最高落回29.4元價位，尾盤仍是由升轉貶，收在29.606元兌1美元，貶值2.6分，為連續二個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量縮小至7.92億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）官員發表對肺炎疫情的擔憂，避險情緒上揚，使得美元因此走強，新台幣開盤後看似隨台股衝高，但若扣除央行前一個交易日尾盤調節的部份，實質匯價為轉弱，盤中最高價從7日的29.345元，回落至29.41元，老大（央行）還是很夠意思，順勢將短期防線再壓低至29.6元。

外匯交易員認為，部份熱錢撈了一波股匯雙賺後，匯市量能隨之減少，主力外資有買有賣，方向並不明確，反而出口商看到實質匯價好了些，趕緊趁機進場拋匯，使得新台幣獲支撐，目前金融市場尚未真正平靜，短線新台幣升貶仍看外資動向而定，若沒有新的消息釋出，預料應是續為區間整理格局居多。

(工商 )