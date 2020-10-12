深圳經濟特區今年是建立40周年，也是深圳被定為「中國特色社會主義先行示範區」1周年之際，獲大陸中央釋出重磅政策「大禮包」。，由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》，提出了具體的27項改革舉措，並明確「三階段主要目標」。

其中「三階段主要目標」，第一是2020年，在要素市場化配置、營商環境優化、城市空間統籌利用等領域推出一批重大改革措施，實施首批綜合授權事項清單，推動試點開好局、起好步；

第二是要在2022年，各方面制度建設取得重要進展，形成一批可複製可推廣的重大制度成果，試點取得階段性成效；第三階段是要在2025年時，重要領域和關鍵環節改革取得標誌性成果，基本完成試點改革任務，為全國制度建設作出重要示範。

廣東展富資產總經理鐘海波認為，深圳率先實行改革試點方案，是為下一個中國5年計劃探路，對深圳而言既是機會也有挑戰，但機遇更多。文件重點在大陸特色的示範區，是向世界證明大陸完全有能力建設國際化創新型都市。

據每日經濟新聞報導，該《實施方案》共提出包括總體要求、完善要素市場化配置體制機制、打造市場化法治化國際化營商環境、完善科技創新環境制度、完善高水準開放型經濟體制、完善民生服務供給體制、完善生態環境和城市空間治理體制、強化保障措施等8大方面內容。

(旺報 )