淘寶台灣今天宣布12月31日結束營業，對於經濟部是否明示或暗示它選擇這條路？經濟部長王美花否認，說淘寶台灣結束營業自己也是看報導才知道。之前處分書是給它6個月改善期，中間它是有來詢問，但並無具體表示要怎麼改，所以這是廠商自己評估（撤出）。

淘寶台灣8月被經濟部認定陸資開罰，並限期於6個月內撤回投資或改正，最終選擇結束營業，而不是調整投資結構。至於淘寶後，經濟部有無新的瞄準標的？王回應，目前並沒有調查中的案子。

對於經濟民主連合今天召開「經濟部為德不卒、金管會毫無作為」記者會，控控中資藉由外國人投資證券漏洞，介入台灣公司經營權。王美花則說，這實際是金流部分，是比較困難的，不是經濟部有辦法訂法規去查，這金管會會透過跟其他國家合作來追查。

對於行政院表示要嚴審中資，持續就法制面彌補制度缺失。王美花認為，台灣已有兩個機制在嚴審，一個是中資審查是採用正面表列，許可才能來。二還有國安機制審查。現在預告的《大陸地區人民來台投資許可辦法》草案，已經有做比較嚴格審查。未來如果有明顯案例需要修改，會再滾動式來看。

(中時 )