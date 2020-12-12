台綜院創辦人劉泰英今在「李登輝學系列座談會」致詞表示，他常說，「前人種樹、後人乘涼」；今天的台積電、台積電也面臨好幾次要倒閉，都是他的中華開、開發基金等，幾次把它救回來，包括聯電、宏基等都是那個時候創造出來的，這種高科技產業風險很大，沒有李前總統點頭支持，他們哪裡敢做？現在這些產業現在已變成台灣的主流的產業，也是世界頂尖的產業。

他說，李前總統執政時的經濟體，執政三年，經濟成長百分之七左右，到陳水扁執政時，並沒有什麼重大的創投，但因為有李前總統的所做的重大政策，因此有百分之四的成長，因為八年的陳總統的，沒有什麼新的創業投資，到馬英九執政，經濟成長率百分之五，最近蔡英文執政，也有差不多，百分之一，百分之三，那主要還是靠當初的高科技產業，所以如果不繼續重視，他也對未來台灣的經濟，感到非常值得擔憂的地方。

他說，以前戒急用忍，李前總統遭受很大壓力，但是現在看起來，「當初若沒有戒急用忍，大陸隨便貿易制裁，我們就受不了」。

劉泰英強調，「我敢跟各位保證，大陸絕對不敢貿易制裁我們」；當初台灣的戒急用忍就是把高科技產業、電子機械產業留在台灣，然後讓加工業到大陸，這些廠商包括大陸的廠商，向台灣購買機器設備跟中間原料，所以大陸沒有辦法制裁，一制裁，它自己的工業也會完蛋。所以當初遭受很大困難，但還是挺過來了。

劉泰英指出，回顧李前總統治國理念來思考台灣未來，當時台灣是資金非常缺乏國家，又要做各種建設，那時的人才也缺乏，要有整體性、全面性的建設計畫，確實遭遇資金及人才很大問題，一九九三年、九十四年，提出振興經濟方案、十大建設計畫，在政府領導下，大幅提振民間投資意願。

他說，所以李前總統12年執政，民間投資的成長率都是兩位數，成長快速，創造許多就業機會，所以那個時候年輕人要找工作非常容易，一個人有兩個工作在等，所以那個時候也是台灣工資成長最快的時候，台灣所得分配越來越平均，勞工所得越來越高，現在工資沒什麼調漲。

他說，顯示這幾十年來，台灣所得分配越來越不平均，資本家所得比重越來越高、勞動所得越來越低，這就是大家很悶的原因。

(中時 )