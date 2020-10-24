來自德國擁有龐大資源的投資機構SGCI德林全球資本，與在台灣專注金融科技創新的寶碩公司日前簽署合作備忘錄（MOU），SGCI董事長張鼎欣表示，藉著跟寶碩合作的契機，由SGCI提供資源連結導入資金，首期將投入15億台幣，預計總投資金額為60億台幣；而寶碩則提供科技金融的專業團隊，結合5G趨勢與AI發展全自動化服務立足台灣，放眼全球資本市場。

SGCI是一家為國際客戶提供金融解決方案的全球性公司，其業務範圍涉及企業上市、企業上市後募資融資、企業購併等三大業務板塊；另外，針對企業上市前的股權投資，SGCI分別在歐洲的盧森堡、中東的杜拜，亞洲的北京分別成立了三間專業的基金管理公司，基金規模超過1000億台幣，其投資的84家企業，其中13家企業在不同的交易所上市。

SGCI董事長張鼎欣表示，新冠肺炎反而促成了這次的合作契機，寶碩在台深耕金融科技領域三十多年，是台灣少數具有新金融商品系統工具及視訊會議系統能力研發的領頭羊，而新冠肺炎將改變金融生態，過去的全球化（Globalization）架構，將被區域化經濟（Regionalization）取代，深耕區域經濟將是未來主流，這對台灣來說絕對是一大優勢。他指出，區域化將取代全球化，並成為未來的主要商業趨勢。

張鼎欣說，受疫情影響，全球經濟下滑，逐步從全球化轉為區域化，而大陸疫情結束後，經濟恢復成長，投資大陸依然是大勢所趨，但迫於美國壓力，許多企業不得不退出大陸，正好為台灣帶來契機，可以作為世界經濟的橋樑。在疫情期間，SGCI能協助寶碩布局華人市場，在寶碩的金融科技創新下，加上SGCI的國際資源，在台經營投資顧問創造雙贏。

(中時新聞網)