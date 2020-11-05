川普輸了，台股輸了！剛好解釋了11/5台股為何僅小漲50點還是最後一盤拉26點的，沒跟著美股大漲的原因。11月4日美選開票當天，大盤指數透露玄機，從11月4日的台股盤中走勢發現，原來川普贏台股才會漲，拜登贏則台股跌。台股11月4日開盤12766點上漲30.85點，開盤不久因川普選票領先，大盤指數上衝超過50點，當天早上9點半過後變成拜登選舉人票逆轉取得領先，大盤指數則立馬打回平盤；11點時，川普陣營拿下佛州並表示贏面大，因為選舉人票壓過拜登，此時大盤指數奔漲131點；當然，連台積電也是希望川普贏的，11月4日漲2%。

11月5日台積電因川普不妙，立馬嚇跌至445.5元。到底川普敗選對台股傷害有多大呢？股市指數是先知已經先給了答案!

2020庚子之亂未完篇，建議當個聰明的投資人別重押川普、拜登，應該擺中間，疫情擺中間。江山代有才人出，一代新人換舊人!生技已領先大盤調整修正4個月整整，上櫃生技指數修正波的最後低點153~144.5點(11月4日低155點)呼之欲出，該是接棒演出的時候，該投以關愛的眼神了!

上櫃生技指數自7月9日高點213.45點拉回修正，明顯完整完成A、B、C波三波修正，生技主升段是時候了。新冠肺炎疫苗明日之星，生華科自10月27日最低點180元絕處逢生拉上11月3日最高270元，6天漲了50%%透漏了什麼領先訊號或玄機呢?透漏有人賺很大了，就在大盤跌破季線的那幾天大賺值得大家省思。

生技本來就是逆大盤慣性，或許一種新的平衡正在形成，千呼萬喚始出來!還有剛剛11月2日在盧森堡掛牌的合一GDR訂價292.39元，股本稀釋4.64%，所以股價279元才是真正參考價位，11月3日低點來到280元，11月4日股價最低270元，破底翻?!大學光外資11月5日開始對他寫大報告，未來有三檔股票必吸引投資人的眼球，大學光、合一、生華科生技股王爭霸戰!

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)