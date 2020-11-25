新冠疫苗研發的樂觀進展，以及美國總統當選人拜登正式獲准啟動入主白宮的政權交接工作，令投資人更加憧憬2021年強勁的經濟復甦，周二美股大漲，道瓊指數首次突破30,000點大關。

美國總統川普周一終於同意正式展開拜登明年初就職前的交接工作，以及拜登料將提名聯準會前主席葉倫擔任財政部長的報導，為市場帶來提振。葉倫可能將焦點轉向如何解決持續升高的經濟不平等問題。

繼輝瑞、莫德納之後，英國阿斯利康亦宣布其新冠候選疫苖產生9成高的防護力，此外，世界主要經濟體最快12月就能開始施打新冠疫苖的消息，都可望助美股維持升勢，並激勵今年早些時候受疫情重創的價值股需求。

美國官員周二宣布，一旦首款疫苗獲得主管機構的緊急使用授權，全美第一批將配發640萬劑疫苗。

周二收盤，道瓊工業指數大漲454.97點或1.54%，報30,046.24點，創下歷史新高，盤中最高升至30,116.51點。

標普500指數收漲57.82點或1.62%，為3,635.41點，亦創歷史新高。

那斯達克綜合指數收漲156.15點或1.31%，為12,036.79點。

小型股羅素2000指數大漲1.9%，收在1,853.53點，創歷史新高。

標普500指數11大類股僅地產股收黑，終場微跌0.03%。

對經濟形勢敏感的金融股漲3.53%、材料股漲2.50%、能源股大漲5.16%，漲幅最大。工業股上漲1.80%，站上歷史新高。

雪佛龍（Chevron）大漲5.04%，帶領道瓊指數上攻。

摩根大通與高盛分別漲4.6%與3.8%。

納入標普500指數的題材持續吸引資金追捧，電動車大廠特斯拉大漲6.43%，市值突破5,000億美元大關。

波音勁揚3.29%，歐洲監管機構已初步同意737 MAX型飛機復飛，為1月的正式復飛清除障礙。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）周一將美股評級調升至「加碼」，看好優質大型科技股，以及在景氣上揚時往往表現良好的小型股。

不過，在新冠肺炎確診數持續激增，數百萬美國人仍然失業的情況下，部分分析師提醒，接下來幾個月，美股恐將從歷史高點拉回，並陷入震盪。

周二的大漲，使道瓊指數本月以來上漲逾13%，該指數料將創下1987年來最佳單月表現。標普500與那斯達克指數本月以來分別漲11.2%與10.3%，兩大指數料將創下今年4月以來單月最大漲幅。

(時報資訊)