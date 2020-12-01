在現貨市場創下單月佳績後，周一隔夜盤美股主要指數期貨走高。

目前道瓊指數期貨漲230點或0.78%，為29,859點。標普500指數期貨漲0.83%，那斯達克100指數期貨漲0.81%。

稍早前在現貨市場，道瓊指數11月收漲近12%，創下1987年1月以來最大單月漲幅。標普500指數與那斯達克指數分別在11月收漲10.8%與11.8%，雙雙創下4月以來的最佳單月表現。

新冠肺炎疫苖研發接二連三傳出好消息，提振投資人對經濟強勁復甦的期望，並引爆價值股的飆漲行情，使華爾街股市在11月交出相當亮眼的成績單。

價值型股票再獲市場青睞，11月以來小型股表現強勁，羅素2000年單月漲幅超過18%，創下史上新高。iShares羅素1000價值型ETF在11月上漲13.4%，漲幅較iShares羅素1000成長型ETF高出逾3個百分點。

在個股方面，遠端會議軟體公司Zoom盤後下跌逾5%，該公司上季與本季營收獲利均優於市場預期，但警告其視訊會議服務市場的免費用戶大幅增加，將削弱到2021年的獲利表現。此外，特斯拉盤後上漲逾4%，稍早前標普道瓊指數公司宣布特斯拉將一次全部納入標普500指數。

(時報資訊)