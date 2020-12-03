台股權值王台積電（2330）3日在平盤低檔游走，一早碰到499.5元後瞬間下殺，500元關卡早盤仍挑戰失利，惟盤面則由晶圓代工老二聯電（2303）演出，一早股價一路逆勢拉升，盤中最高攻上44.95元，市值一度衝上5,700億元，至近11點時，股價約在44.5元，市值5,500多億元，直接超車南亞及國泰金，躍升台股市值第八大。

聯電今天幾乎以一夫當關之勢大漲，即使南亞近日不讓聯電超前，股價邁力挺升，但聯電凌厲漲勢大舉超越南亞，今天至近11點時，聯電及南亞是貢獻台股上漲點數的第一及第二名，各貢獻約12.7點及4.3點。

聯電今天一早股價飛越44.95元，僅差0.05元就攻上45元關卡，最高市值曾來到5,700多億元，以目前約在44.5元附近，市值也達5,528億元，超過南亞股價67.3元的5,345億元市值，也衝過國泰金的40.45元當時市值約5,327億元，躋身成為台股市值第八大。

(工商 )