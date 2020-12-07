聯電市值飛越6,000億元 輕取國泰金 成市值第7大

聯電（2303）在美國掛牌的ADR上周五飆漲14.5％，激勵聯電8日股價開盤旋即開空大漲，直衝51.6元、大漲8.4％，市值飛奔6,410億元，隨後到近11點時，股價雖拉回至約49.8元，市值6,186億元，輕而易舉超越國泰金（2882）6,013億元，成為台股市值第七大。

聯電近來吸引各方買盤回籠，再加上外資目標價一路調高，股價也持續挺進，配合ADR飆漲，聯電今天開盤股價直接越過50元大關，不過，逢高獲利調節壓力不輕，衝高後最低拉回至48.45元，在50元關口前顯示有不輕的壓力，上午成交不到2個小時，成交量就達到近39萬。

由於聯電累計漲幅已大，投資專家建議要留意爆量大漲之後，因月線乖離率已超過33％，提醒投資人要留意，股價一旦出現爆量下殺，可能出現反轉。

國泰金今日股價走勢持穩，盤中一度來到40.9元，市值重返6,000億元大關，惟近11點又回挫至平盤40.75元。

(工商 )