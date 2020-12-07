神基(3005)公布11月份自結合併營收為新台幣26.5億元，再創歷史新高，年增3.95%。累計營收方面，1月至11月份為止，累計合併營收為新台幣252.06億元，年增1.55%。

神基(3005)今年前三季稅後淨利為18.13億元，前三季EPS為3.1元，較去年2.46元成長26.02%。神基去年全年合併營收269.53億元創高，年增9.15%，稅後盈餘21.29億元，年減3.76%，EPS 3.67元。預估今年營收和獲利也可望創歷史新高。

神基今年配發2.8元現金股利，配息率達76%。

神基董事長黃明漢日前法說會表示，看好5G將帶動AIoT市場起飛，尤其英特爾新品競出，對產業如車聯網、綜合機構、強固型電腦來說均相當正面，明年5G新品將帶動一波需求，並啟動新一輪三到五年的換機循環。

神基目前在全球強固型電腦市占率已攀高至20%，強固型電腦訂單能見度約為一年，今年因疫情縮短到六個月左右，今年第3季底至第4季強固型電腦出貨已經重新恢復成長動能。

(時報資訊)