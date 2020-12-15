12月14日下午，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和和日本防衛大臣岸信夫視頻通話。兩位國防官員達成一致，為避免不測局面，將加速協調，盡早開設作為兩國防務部門相互通報體制的「海空聯絡機制」一部分的國防官員熱線。

有關陸日防務當局間設立熱線的問題，大陸外交部長王毅11月下旬訪日時表示，陸日兩國同意今年內設立，但岸信夫與魏鳳和沒談到有關熱線的具體時間表，看來不會在今年內設立。

據大陸國防部消息，魏鳳和首先對岸信夫就任日本防衛大臣表示祝賀。他說，陸日同為地區重要國家和世界主要經濟體，地緣相近、文化相通、利益相融。兩國領導人就構建契合新時代要求的陸日關係達成重要共識，雙方應加強交流合作，推動兩國關係健康穩定發展。

魏鳳和表示，近年來，陸日防務關係不斷取得新進展，要保持高層交往、推進務實合作、加強多邊協調，加快海空聯絡機制建設，積極構建建設性雙邊安全關係。

「在東海和釣魚島問題上，中國維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移，雙方應著眼大局和長遠，加強磋商，妥處分歧，真正使東海成為和平、合作、友好之海。」魏鳳和並就國際地區形勢和南海、半島等問題闡明陸方原則立場。

岸信夫說，日方希與陸方保持關係穩定發展。日陸兩國在疫情下保持防務交流很重要，日方願與陸方繼續就雙方關切的問題保持溝通，加強防務交流合作，推動海空聯絡機制直通電話建設，共同維護地區和平穩定。

據日本共同社報導，岸信夫與魏鳳和在視頻會談時，就大陸軍方和公務船反覆駛入釣魚島周邊日本海域造成緊張局勢升溫的事態表達了關切。

這是岸信夫就任防衛相後首次與魏鳳和舉行會談。而此前，岸信夫參加了在首相官邸召開的國家安全保障會議（NSC）4大臣會議，就東海和南海局勢進行磋商。

岸信夫和魏鳳和在會談中強調，釣魚台從歷史上和國際法上都是日本的領土，日本實質控制，「不存在應該解決的主權問題」，要求大陸方面自我克制，不要讓事態升級。岸信夫還提到大陸外長王毅在11月日陸外長會談後的聯合記者會上，稱日本漁船進入釣魚島海域的發言。岸信夫說「這完全無法接受」。

王毅當時重申中國的立場，稱要「堅定維護自身主權」。中國一向認為，「釣魚島是中國的固有領土」。王毅還強硬表態說，「近一段時間，日方一些來歷不明的漁船反復（反覆）頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應」。

針對陸日兩國對釣魚島議題產生對立，魏鳳和表示，大陸維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移，雙方應著眼大局和長遠，妥處分歧，真正使「東海」成為和平、合作、友好之海。

日本防衛省表示，會談時間超出了原定的1小時，延長到1小時35分鐘。

(中時 )