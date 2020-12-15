2020年12月15日，全球互動娛樂研發商及發行商 - 米哈遊發佈《崩壞3rd》全新宣傳影片，由 Evgenia Medvedeva 詮釋全新S級女武神幽蘭黛爾裝甲 - 不滅星錨。

Evgenia Medvedeva 是俄羅斯頂尖溜冰運動員，曾於2015年、2016年連續2年贏得國際溜冰聯盟花式溜冰大獎賽總決賽冠軍，並贏得2016年4月的世界花式溜冰錦標賽冠軍。

米哈遊釋出與 Evgenia Medvedeva 合作的全新《崩壞3rd》宣傳影片(圖/米哈遊提供)

宣傳影片於今年稍早在莫斯科拍攝完成，專為《崩壞3rd》2020年聖誕特別企劃打造。在片中，Evgenia Medvedeva 化身遊戲中的女武神幽蘭黛爾，以一系列獨特的溜冰動作串聯，詮釋這位曾在量子之海冒險，獲得強大力量的女武神。

米哈遊釋出與 Evgenia Medvedeva 合作的全新《崩壞3rd》宣傳影片(圖/米哈遊提供)

「我從小熱愛動漫，所以這次很開心能有機會與《崩壞3rd》聖誕企劃合作，化身女武神幽蘭黛爾。她是一位強大、勇敢並且好勝心強烈的女性。這些特質不僅相當激勵人心也深得我心。」，Evgenia Medvedeva 表示。

米哈遊釋出與 Evgenia Medvedeva 合作的全新《崩壞3rd》宣傳影片(圖/米哈遊提供)

自遊戲上線以來，《崩壞3rd》下載次數已超過2億次，並多次登上各國家及地區App Store及Google Play下載排行榜，遊戲以其3D全視角卡通渲染、沉浸十足的關卡劇情，無限可能的動作連招系統及超強打擊感的遊戲特性受到了來自全世界各地玩家們的喜愛。2019年下半年，《崩壞3rd》推出PC版，並支援跨平台遊玩，吸引大量用戶。在《崩壞3rd》中，玩家可操控由三位女武神組成的隊伍，在即時戰鬥中消滅怪物。和現實世界中為所有美好事物的努力的人一樣，《崩壞3rd》的女武神在對抗崩壞的道路上，付諸一切努力，只為拯救世界而戰。

米哈遊釋出與 Evgenia Medvedeva 合作的全新《崩壞3rd》宣傳影片(圖/米哈遊提供)

「我們很榮幸向我們的玩家還有Evgenia Medvedeva的粉絲公佈《崩壞3rd》的全新宣傳影片。」，米哈遊全球公共關係負責人 Sam Lai 說：「邀請Evgenia Medvedeva與我們合作真是一次難忘的經歷，Evgenia Medvedeva不僅在花式溜冰方面技藝精湛，而且深諳動漫之道，而這一點成為了連接她與幽蘭黛爾的橋樑-她們兩個人都是真正的勇者，決心突破自己，變得更好。」

《崩壞3rd》的聖誕活動將在接下來的4.4版本更新後啟動。4.4版本【黃金榮典】於2020年12月17日，在 iOS、Android、Windows平台上更新。如果您想獲得更多關於《崩壞3rd》的資訊，請造訪我們的官方網站，或者在 Twitter、instagram 和 Facebook 上追蹤我們。

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