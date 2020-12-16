櫃買中心16日表示，自新冠疫情爆發後上櫃生技類股成為炙手可熱的投資焦點，11月新冠病毒疫苗陸續問世後，全球股市信心大振，半導體類股又帶動一波強勁走勢，生技、半導體兩大類股使櫃買指數呈現量價俱揚榮景，櫃買指數在12月來到180點創下12年以來新高，累積至11月的成交金額也較去年同期增加55％，今年新增投資人開戶數達121萬戶是去年的1.9倍，櫃買市場量價齊揚的表現以及旺盛投資人氣，顯示在資本市場重要性與日俱增。

兆豐證券金融商品業務本部資深協理彭志弘表示，兆豐證券看準近年全球資金寬鬆浪潮，低利環境下衍生龐大理財需求，積極規劃推出指數商品；這次兆豐證券著眼於投資人對中、小型股票殷切的投資需求，特別規劃發行追蹤「富櫃200報酬指數」及「富櫃200報酬正向2倍指數」兩檔ETN，讓投資人資產配置與槓桿交易之需求一次滿足。

彭志弘指出，2021年台股在世界各國仍會維持寬鬆貨幣政策的資金行情推動下，應該還會有令投資人驚豔的表現，此時推出的「兆豐富櫃200報酬指數ETN」與「兆豐富櫃200報酬正向2倍指數ETN」勢必將成為投資櫃買市場新利器。

櫃買中心提醒，ETN不是保本商品，過去指數表現不代表未來投資報酬，並且可能因市場波動等因素而產生投資損失，或可能因觸及強制贖回條款而提前到期。投資人在買賣前應詳閱公開說明書，或上櫃買中心「ETN專區」及各大券商網站查詢基本資料及相關條款等資訊。

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