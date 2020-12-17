美股周三狹幅整理，四大指數漲幅互見，標普500翻紅上漲、那指收盤再創新高。台股周四開漲21.7點報14326.16點，台積電秒填息，大盤最高達14338.4點，漲逾30點，隨後台積等權值股急速熄火，電子股疲弱，聯電、聯發科獨強，台股平盤上下震盪後，盤中翻黑跌幅加劇來到14213.49點，下跌90.97點，5日及10日均線一度告失，終場跌勢收斂，收跌45.53點或0.32%，報14258.93點，成交金額2277.09億元，量能明顯縮減，兩均線仍守住支撐。今日外資(不含外資自營商)買超29.0389億元，投信賣超0.9677億元，自營商賣超0.6876億元，三大法人買超27.38億元。外資連2日買超321.81億元，12月再度呈現買超27.3億元。

權值王台積電(2330)釋疑砍單疑慮，有望淡季不淡，但外資仍留意庫存風險，周四除息2.5元大戲，跳空開漲0.98%或5元至515元，直接超過填息目標價512元，順利填息，惟股價開高後漲勢壓回翻黑，在平盤遊走，收跌0.39%或2元，報508元為當日最低點。股王大立光(3008)開低走低，午後跌幅收斂，收跌0.3%至3315元；鴻海(2317)收黑0.45%至87.8元；拚擴產搶單的聯電(2303)則逆揚收漲2.56%至46.05元。其他權值股，信驊(5274)獲外資喊買升價，股價一舉衝上1860元，收漲1.75%，超車祥碩(5269)、成第三高價；聯發科(2454)、兆豐金(2886)、日月光投控(3711)、玉山金(2884)、中租-KY(5871)、瑞昱(2379)、遠傳(4904)、聯詠(3034)、世界(5347)等股價上揚有戲，台塑化(6505)、台達電(2308)、台塑(1301)、國泰金(2882)、富邦金(2881)、和泰車(2207)、廣達(2382)等多數權值股皆疲倦無力。

上市類股來看，由台玻(1802)領軍的玻陶股奪下漲幅冠軍，類指收漲1.61%，第二由食品展開鑼和迎接旺季的食品股以1.06%漲幅拿下，由統一(1216)多方帶頭，臺鹽(1737)、愛之味(1217)、福壽(1219)、鮮活果汁-KY(1256)、大飲(1213)等緊隨起舞，亞軍則是0.54%漲幅的營建股，鄉林(5531)漲停亮眼，夆典(3052)、鼎固-KY(2923)、三地開發(1438)等股價力蓋高樓，光電、百貨、航運皆紅盤作收，鋼鐵、金融、電子收跌0.08%、0.21%、0.32%，鋼金上拉尾盤、電子下拉尾盤，傳產不同調，造紙、汽車、電纜、水泥、水泥跌幅最劇，均下挫逾1%。

題材股探悉，面板和相關零組件供應持續緊俏，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)雙雙漲近1%；比特幣首次突破2萬美元關卡登天價，概念股開趴成為台股亮點，映泰(2399)、青雲(5386)、撼訊(6150)、麗臺(2465)等個股齊奔漲停，承啟(2425)也上攻強漲。自動化零件族群喊漲價，上銀(2049)、大銀微系統(4576)、全球傳動(4540)等股價笑呵呵攻高。納中小型300報酬指數成分股的大同(2371)、緯穎(6669)股價嘗甜頭。其他個股新里程碑，廣宇(2328)和台通(8011)雙登波段新高價、十銓(4967)觸及40元關卡、偉詮電(2436)漲停續創13年多來新高、亞信(3169)漲停創16個月新高、第一銅(2009)漲停摸天價、定穎(6251)登逾3個月高點。

5日RSI為57.23，10日RSI為62.62。9日K值為60.09，9日D值為66.89。20日乖離率為1.52。美國聯準會17日凌晨發布利率會議結論，央行Q4年終理事會下午緊跟著登場，利率預估連三凍，匯率將成焦點。18日為美股四巫日，需留意這兩天的大盤波動，然壓回仍見買盤，預期短期在5日及10日均線附近震盪。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由於台股量能不足，且股價位階已經來到前高，短線看來維持高檔震盪，需要新一波動能，才有機會向上攻高。依目前走勢來看，短線不會迅速拉回，應維持高檔震盪格局，不過投資人應居高思危，不要盲目追高。

考量台股12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，台股多方格局不變，但短期信心略顯不足，未來需要時間來強化，因此指數要大幅修正不易，但居高思危下當沖比重仍高，要上攻也顯得不易。由於即將進入今年尾聲，在外資即將放假以及部分機構法人達標後，預計短線交投會開始轉為清淡，預期要到農曆年後才會啟動新的行情。建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)