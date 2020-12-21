原料藥廠旭富(4119)前3季獲利6.39億元，EPS8.2元，2020年12月20日的一把大火，燒掉今年樂觀展望，今早七點舉行重大訊息說明會中，發言人財務經理楊文禎指出，初估損失8億元，火災也波及隔鄰4家廠商需要賠償，他指出，產線幾乎全毀，明年首季至少有6億元的訂單受到影響，倉庫存貨還有2.5億元，雖然沒被火燒到，但是否還能出貨，還有待品管檢驗，才知道是否全部損失。

楊文禎說，重新安裝機器設備需要半年時間，產能狀態也無法立即回到原有的水準，由於還需要再查廠，估計重建至少需要6個月，之前收到的訂單將會告知客戶情形會先取消，依目前存貨初判，影響有限，等到火場可進入恢復供電再檢視存貨，再考慮有限度的出貨。

一把火燒掉所有產線，是否會危及到台灣的藥品供應，楊文禎說目前公司在國內銷售約僅有3%左右，不會有什麼影響，由於提供癲癇及管制藥物(包括過動兒之類)國外客戶用藥，此方面影響較大。

旭富火災損失約8億元由於有保險應可全額理賠，不過，此次火災波及隔鄰4家廠商，這個部分還無法評估，但有投保公共意外責任險，其中財產失理賠上限為3000萬台幣。

旭富20日晚間公告指出，該公司中午12時，生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發火災，雖然公司人員立即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。共有2位員工受傷，1位目前傷勢嚴重在加護病房醫治，另1位應無大礙。

處理溶劑處理時，因過程簡單並無危險只有一名員工負責處理，由於目前此名員工已過世，究竟如何發生，還有待調查。

(時報資訊)