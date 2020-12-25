高雄巿智慧城巿推動委員會25日成立，並與國內外廠商，就數位人才培育、智慧城巿應用等簽訂MOU，巿長陳其邁說，委員會的成立，讓城市治理升級、傳統產業數位轉型，在5G AIoT的應用服務下產業化，形成完整生態系。

陳其邁說，智慧城市推動委員會根據整個城市發展的未來做規畫，包括虛實整合，運用在交通、醫療等各領域，另也必須藉由相關領域的頂尖大咖或專家，提供更多意見，讓高雄市能夠順利脫胎換骨，轉型為智慧城市。

高巿府研考會指出，委員會由產官學研重量級人士組成，包括行政院政委唐鳳、科技會報委員簡立峰、AI大師杜奕瑾，以及亞馬遜、微軟、西門子、IBM、日月光等業界領導者，另由宏碁集團榮譽董事長施振榮擔任榮譽顧問。

25日的成立大會上，陳其邁也與西門子、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、仁寶電腦、思銳科技、亞旭電腦等國內外廠商，就數位人才培育、智慧城巿應用、自駕車應用、智慧照顧、智慧觀光、智慧養殖等，簽訂MOU。

(中時 )