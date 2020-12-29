武漢肺炎以排山倒海的力量把整個世界拉入一個漩渦中，讓人不知所措；它成為一個歷史標誌：生活在2020年的人無法忘記，未來的人也會把2020標記為一個重大年份。

幸運的是，台灣在疫情蔓延的時代，成為一個特異的存在。其中特別值得稱讚的當然是，政府與人民各自貢獻，讓此地成為世界防疫最佳典範。提到民間的話，口罩是其中最重要的護身符。無論在供給全台灣民眾，或者是外交上，口罩都成為極其重要的道具。

涔宇科技

新竹市香山區中華路4段402號

03-530-3652

武漢疫情特稿：涔宇科技。（圖／IN新竹提供）

可能沒有太多人知道的是，新竹有一家不太大的工廠，以迅雷不及掩耳的速度成立了口罩生產線，並且成為第54號的口罩國家隊。

剛剛邁入秋季，武漢肺炎的發展依然沒有人能敢肯定預測走向，但無論如何，口罩應當是未來不可或缺的生活用品。

我們希望更多人知道新竹這家厲害的小工廠，所以在本次專輯以特稿方式介紹這家強力捍衛疾病來襲的快速部隊。

疫情中的快速反應部隊

涔宇總經理吳政原先生原本從事半導體周邊產業，在思考產業下一步的時候，看到全世界疫情發生。一般人從SARS經驗大概立刻想到的是可以趁低點買入股票或房產。但吳總立刻決定進入口罩生產行列，一來找到自身職涯新出路，一來可以貢獻社會所需。其中最特別的是，他早早決定這些都要在新竹發生。說起原因，吳總的答案簡單而令人動容：因為我是新竹香山人。

除了在市府協助下，為人津津樂道的「只花了十七天取得許可執照」外；涔宇科技整個成立過程也非常迅速，總經理動念之後，即刻著手購買設備，也在家附近找到適合的廠房。從啟動到生產，只花了幾個月。

涔宇科技位於香山有些荒涼之處，沒有光鮮亮麗的廠房，但對比出它在疫情時代對台灣甚至世界的貢獻，反差感令人吃驚，如同新竹許多隱形冠軍的感覺，樸素但是爆發力十足。

武漢疫情特稿：涔宇科技。（圖／IN新竹提供）

武漢疫情特稿：涔宇科技。（圖／IN新竹提供）

涔宇的故事核心，就像是一個反應快速的特種軍隊：決定生產口罩、最快速取得設備及生產執照，俐落有效，正是疫情時代需要的企業。

不只快速，接著要面對更高品質與日常設計

涔宇接下來的發展重點分別是設計與產能。設計上，努力找出新樣式，以面對口罩成為日常生活必要一部分的時代。與台灣各種印刷廠商討論製作各種新的顏色與樣式，現在也有不少洽談中的聯名口罩機會。產能上，除了滿足國家隊，現在開始逐漸出口美國各州與澳洲（自六月開始開放），當然，品項上總經理先擴展臺灣急需待補的兒童口罩市場。

採訪的那一天，涔宇廠房二樓的新機器正在組裝，新機器與油漆的味道並不讓人厭惡。有點感覺是坐上一台新車，有點讓人興奮接下來這台新車要開往哪裏。司機吳總令人信任，喜愛新竹，做事穩重，堅持台灣製造。副座 Vivien是最佳副手，除了同樣支持快速而穩重的行進方向，也提供重要的未來指標。即便疫情趨緩，涔宇這台車也是會有寬廣的道路。

為了讓口罩進入所有人的生活，除了品質，新款式的推陳出新也是涔宇的重要發展項目。

涔宇始終堅持所用原料都是台灣製造，特別是中間關鍵的溶噴布，這種堅持才能保證所有消費者的安全。

武漢疫情特稿：涔宇科技。（圖／IN新竹提供）

1.在市府的協助下，涔宇在十七天之後取得製造許可。

2.涔宇總經理吳政原是在地香山人。

3.增加產能（特別是兒童用），是目前當務之急。

(中時新聞網)