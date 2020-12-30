證交所指出，機構投資人盡職治理守則之目的為引導機構投資人善盡股東影響力，於投資流程中考量被投資公司在環境、社會與公司治理等面向之風險與績效，並透過與被投資公司進行建設性溝通及互動等議合作為，促進被投資公司之永續發展，進而提升投資雙方長期價值。

證交所進一步指出，簽署人寶佳資產管理公司，近期藉由盡職治理守則簽署人之名義，合理化其爭議投資行為，且其作為與機構投資人盡職治理之精神與意涵不符，經召開機構投資人盡職治理守則諮詢委員會，決議將寶佳資產於機構投資人盡職治理守則簽署名單除列。

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