大陸電動車商蔚來汽車3日公布2020年12月及全年新車交付數。2020年全年，蔚來累計交付量年增112.6％至43,728台，自2018年6月至今共交付75,641台。

陸媒愛卡汽車報導，蔚來汽車2020年12月共交付7,007台新車，月增32.4％，年增121.0％，並且連續第五個月創品牌單月交付數新高，自2020年4月以來連續第九個月實現年增翻倍。

蔚來汽車董事長兼執行長李斌表示，2020年對全世界來說是充滿挑戰的一年，儘管如此，蔚來的銷量依然連創新高，並在2020年12月突破7,000台大關。這都歸功於市場對蔚來高階品牌的認知不斷提升、蔚來產品及服務的強大競爭力、持續擴張的銷售網路，以及最重要的，來自用戶的一如既往的支持。

另一方面，蔚來汽車電池租用服務BaaS自公布後就廣受歡迎，在推出100度電池後，2020年12月新訂單中BaaS購車模式占比逾40％，展現此一創新商業模式凸出的競爭力和用戶接受度。

(工商 )