台股去年在全球主要股市中名列前茅，僅次於美股、陸股與韓國股市，且隨指數揚升，台股市值也同步改寫歷史新高水準，高達44.88兆元，市值於年度大增8.41兆元。而新台幣匯價則在2021年升值了5.61%；台北股匯在2021年元旦後的第一個交易日，再呈股匯雙升，新台幣匯價以28.25元開盤，早盤的盤中最高價為28.09元，升值4.18角。

市場也預期：台股問鼎萬五，台幣力闖二七！

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，在企業獲利能見度持續向上的環境中，台股多頭行情至少能延續至上半年，且2021年上半年還有低基期效應待反應，配合全球央行資金大放水，可預期企業獲利年增率將改寫波段新高，據估計，1Q21台股企業獲利年增率將達13%，進入2Q21更將躍增至43%，並於2021全年度持續加速成長，在基本面與資金面雙軌激勵之下，首季見到加權指數續創新高的可能相當大，問鼎萬五大關氣勢強烈。

至於新台幣匯價，由於外資在去年11月及12月再回補台股逾1600億元，買超的動能為新台幣短線28元能否有守的關鍵；去年封關日，央行力守新台幣匯價28.5元不破。但市場及企業界普遍看升今年新台幣匯價，升破28元整數大關只是遲早的事！

(時報資訊)