2021年第一個交易日，台股不僅順利開出紅盤，更再度刷新歷史新高，盤中一度觸及14937點，終場收在14902點，大漲169點，漲幅1.15%，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股多頭氣勢銳不可擋，僅差不到百點之遙即問鼎萬五大關，事實上，2020年外資對台股創下歷年最大賣超規模，但台股仍屢屢改寫歷史新猷，2020年在內資護盤下，台股逆風高飛。

展望2021年全球景氣持續轉佳，而台股向來能率先受惠景氣好轉趨勢，且弱勢美元態勢不變的情況下，這波自去年11月以來外資回補的趨勢可望延續，且統計近10年來數據，外資從未出現過連續兩年賣超情況，可預期2021年外資的回補潮，將成為另一波推升台股指數的動力。2021可望由外資帶動2021牛市行情。

除資金面給力，包括5G手機、蘋果新機銷售數字也是影響台股今年多頭續航力的重要觀察指標，葉獻文指出，回顧去年蘋果新機備貨量年增率達14%，不僅優於原先預期，且熱銷款集中在高階機種，對於台廠供應鏈的獲利與毛利率都有正面助益，目前市場預期新機訂單至少可以延續至今年首季，進而帶動上半年的蘋果新機備貨年增率可望大幅躍增至56%。

針對選股方向，葉獻文建議，目前熱門的族群仍以漲價題材、產能吃緊的族群，例如鋼鐵、塑化、紡織、航運、造紙、電子元件等，以及傳產股為主，中長線持續聚焦電子股的高速運算、5G、電動車等相關供應鏈，而指數高點無須預設，宜樂觀看待。

(時報資訊)