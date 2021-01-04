電動車龍頭特斯拉(Tesla)2日公布2020年全球交車量創下49萬9,550輛新高紀錄，儘管距離執行長穆斯克設定的50萬輛目標還差450輛，但遠優於市場預期的48萬1,261輛。在此消息激勵下，特斯拉4日股價再創新高。

4日美股早盤，特斯拉股價上漲3.16％，報727.95美元，改寫歷史新高。

特斯拉2020年股價狂飆，從年初的84.9美元升至年底的逾700美元，漲幅約740％。主因在於該公司連五季獲利、納入標普成分股等利多，而全年交車量創高更令投資人與分析師看好其後市。

投行摩根大通(JPMorgan)近日在報告中指出：「為了反映特斯拉第四季交車量優於預期與中國大陸對於Model Y需求強勁的事實，我們上修對於該公司股價預期，同時認為未來交車量可望攀高。」

這與摩根大通先前說法呈現極大落差。該投行先前建議「減碼」特斯拉股票，同時預測2021年股價恐暴跌87％至90美元。該投行當時認為，特斯拉股價遭到「嚴重高估」。

(工商 )