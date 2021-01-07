迎接2021年新的一年，關注ESG是近年投資最熱門的議題，台新投信新開順勢推出「台新ESG新興市場債券基金」，提供新興市場債券基金的全新選項，由台新銀行與台新投信聯手舉辦大型客說會，出現逾400人參加盛況，這檔基金為國內首檔聚焦ESG新興企業債，不僅精選優質ESG企業，也兼具新興市場債的優息收優勢，讓投資基金也能追求公益與收益雙贏。

台新投信強調，這次由台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷、執行副總經理黃培直、副總經理盛季瑩，及台新投信董事長吳光雄、總經理葉柱均、投資長楊珮玉等人，展現集團對ESG議題與產品的重視。台新ESG新興市場債券基金保管銀行為台灣中小企銀，募集時間從1月4日至22日，長達三周，也顯示台灣中小企銀對落實ESG的企圖心。

台新投信總經理葉柱均表示，市面上ESG的債券基金投資標的多以新興市場主權債與全球高收益債為主，台新ESG新興市場債券基金為國內第一檔專注投資於ESG新興企業債基金，以高評級債為主，高收益債為輔，可望降低波動率，同時又兼顧收益率。基金投資顧問為AXA Investment Managers Asia Limited安盛投資管理為全球第19大資產管理公司，在責任投資及ESG發展已有20年經驗，可為投資人創造最佳效益。

葉柱均指出，近年聯合國推動的責任投資（PRI），鼓勵投資機構納入ESG元素，以提高投資收益、增加風險控管能力，目前全球簽署PRI的投資機構已逾3,000家，所管理的總資產規模超過103兆美元，以往ESG被認為是額外成本的企業責任，現在卻被視為營運決策是否穩健、投資是否具有永續性的指標之一。

新興國家正在發展金融監管法規，現在正是利用ESG分析為新興市場債提升投資價值的最佳時機，同時各國央行持續寬鬆政策全球低利時間將更長更久，新興企業兼具ESG與殖利率優勢，達到兼顧公益與收益雙利，建議優先布局。

(工商 )