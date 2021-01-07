資金如潮水淹向銀行。金管會7日公布，36家國銀在2020年11月存款爆增近5,707億元，若加上10月增加的4,135億元，兩個月存款增加近1兆元，11月底銀行存款餘額一舉跨過44兆元大關，扣掉31.4兆元的放款後，銀行存放差額飆上12.6兆元，放存比降到71.3％，創史上新低。

銀行局副局長林志吉表示，去年11月主要是三家銀行存款增加，即合庫銀、兆豐銀及台北富邦銀，增加原因各不同，有些是客戶活期回存，亦有政府機關增加活存，亦有企業資金調度、股權投資收回100多億元，及壽險公司收回投資款100~200 億元，即有不少是投資獲利了結後，回存銀行。

銀行過去都是吸收存款後，再放款出去，靠存放利差為主要獲利，但現在利率降到谷底，存款利率極低，放款利率亦低，讓銀行利差收入減少，今年更是資金爆量，存款大幅增加，2020年前11月存款已增加近3.2兆元，但放款僅增加近 1.7兆元，銀行放不出去的錢，只能拿來投資、轉存，來增加收益。

(工商 )